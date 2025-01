Lors d’une opération conjointe du Shabak et de Tsahal, la dépouille du soldat Oron Shaoul, z’l, a été rapatriée de Gaza en Israël. Oron, z’l, avait été tué lors de la guerre Tsouk Eitan, le 20 juillet 2014, à Shuja’iyya. Son corps avait été enlevé par les terroristes du Hamas et il le détenait depuis.

Cette opération a été menée de manière totalement secrète par plusieurs unités d’élite de Tsahal et du Shabak. Elle a eu lieu lors de ces derniers jours sur la base d’informations récoltées pendant ces dix dernières années.

Tsahal ne détaille pas le lieu où le corps d’Oron Shaoul, z’l, a été découvert.

Il reste ce matin (dimanche) 97 otages dans la Bande de Gaza. 35 d’entre eux ont officiellement été déclarés morts par l’Etat d’Israël.

Le Premier ministre Netanyahou a salué l’action du Shabak et de Tsahal qui a permis le rapatriement du corps d’Oron Shaoul et apporté son soutien à la famille Shaoul: »Nous avons rempli la mission qui consistait à ramener Oron, nous n’aurons de cesse avant d’avoir rempli celle de ramener Hadar Goldin. Nous continuerons à agir pour ramener tous otages, les vivants et les morts », s’est engagé le Premier ministre.

Hadar Goldin, z’l, est aussi un soldat tué lors de la guerre Tsouk Eitan en 2014 et dont le corps est toujours depuis détenu par le Hamas.