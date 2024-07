Le kibboutz Nir Oz a annoncé ce matin (jeudi) que la dépouille de Ravid Katz, z’l, a également été rapatriée lors de l’opération qui a permis de rapatrier les corps de Maya Goren, Oren Goldin, Kiryl Brodsky et Tomer Ahimas, z’l.

Ravid, z’l, avait 51 ans, il habitait le kibboutz Nir Oz avec sa femme Revital et leurs trois enfants – Shahar, Shira et la petite Alma âgée d’à peine 6 mois. ”Il était un éducateur hors pair, il aimait la belle terre d’Israël. Il a travaillé pendant des années dans les mouvements de jeunesse et avec les jeunes en difficulté”, a écrit le kibboutz dans un communiqué.