Je m’appelle Cyril Kleczewski. Je suis né en France. Je suis ingénieur, entrepreneur et citoyen

israélien depuis plus de 25 ans et j’ai quelque chose à vous dire au sujet d’Israël, pays cher à mon

cœur…

Les démocraties représentatives, au sein desquelles les peuples choisissent des représentants

formant une assemblée qui mettra en place un gouvernement et prendra des décisions à leur place,

fonctionnent très mal d’un point de vue démocratique, pour plusieurs raisons claires, presque

partout dans le monde. En effet, les électeurs choisissent leurs représentants sur la base de leurs

promesses, d’impressions ou de la confiance qu’ils leurs portent. Mais ils n’ont aucune garantie de

quoi que ce soit en termes d’actions après l’élection. Et il est malheureusement coutumier que ces

représentants les déçoivent en obtenant le pouvoir puis en ne respectant pas leur programme ou

leurs promesses.

Malgré les bonnes volontés de certains, les promesses des hommes et femmes politiques

n’engagent que ceux qui les croient et ne sont que rarement suivies d’effets ou tenables dans le

contexte qui prévaut. Ce, sans tenir compte du fait que nombre d’entre eux font, simplement pour

promouvoir leur candidature et obtenir des voix, des promesses de campagne qu’ils savent

intenables ou qu’ils n’ont aucune intention de tenir quand bien même ils en obtiendraient le

pouvoir.

Je pense par exemple, en France, à la promesse d’Emmanuel Macron, lors de sa première

candidature, de réduire drastiquement le nombre de députés à l’Assemblée Nationale. Cette

promesse a été immédiatement enterrée, personne n’en a d’ailleurs jamais plus entendu parler,

alors même que le fraîchement élu Président de la République avait la capacité de la mettre en

œuvre au travers de la large majorité absolue de « La République en Marche » qu’il a obtenue aux

élections législatives qui ont suivi. Du côté d’Israël, presque tous les partis affirment avant les

élections vouloir combattre la cherté de la vie et réduire l’emprise des magnats comme des sociétés

en position monopolistique sur l’économie, une de ses causes principales. Après les élections, leurs

actions dans ce domaine s’avèrent systématiquement limitées ainsi évidemment que l’impact de ces

actions. De là à imaginer que cet immobilisme est le fruit d’un contrôle officieux des politiques par

ces mêmes magnats, il y a un pas difficile à ne pas franchir.

De plus, les dichotomies israéliennes droite-gauche ou “rien que Bibi”-“tout sauf Bibi” sont devenues

essentiellement des leurres. Les hommes politiques incités et habitués à diviser pour mieux règner

ont trop divisé, ne réussissent plus à régner et nous ont renvoyés aux urnes pour la cinquième fois

en un peu plus de trois ans, chaque Knesset étant censée en siéger quatre. Les volontés majoritaires

au sein de la population israélienne ne sont que très peu avancées au sein du parlement et du

gouvernement quels qu’ils soient pour des raisons de politique politicienne, de disciplines de groupe

et de conflits d’intérêts, la nation et ses citoyens d’un côté, les hommes et femmes politiques, les

partis et ceux qui les financent de l’autre. En outre, le mode de scrutin à la proportionnelle intégrale

est déficient et a été abandonné dans d’autres démocraties notamment par la France lors du

passage à la 5ème République. En effet, il donne aux petits partis un poids disproportionné par

rapport à leur taille et une position potentielle de « faiseurs de roi ». Cela leur permet, de manière

peu démocratique lors des tractations en vue de monter une coalition, de faire « chanter » plus

grands qu’eux et d’obtenir d’énormes concessions. Ce déséquilibre a même conduit récemment à une situation détonnante, un petit parti avec seulement 5% des députés a obtenu que sa tête de

liste soit nommée Premier Ministre !

La population se voit ainsi privée de la souveraineté qui devrait lui revenir de droit.

Un changement, ou plutôt une amélioration, s’impose et ce ne sont vraisemblablement pas les

partis « classiques », quels que soient leur positionnement sur l’échiquier politique et leur

taille, qui l’apporteront. Qu’ils ne le fassent pas est un fort indice du fait qu’ils se complaisent

voire profitent de la situation actuelle.

C’est la raison pour laquelle, je pousse l’initiative « מספיק! »-« Maspik! »-« Assez ! », que je

vous invite à suivre ! Elle est conçue pour règler les problèmes majeurs dont souffre la

démocratie israélienne. Avec l’aide de Dieu, cette initiative sera prête à apporter une

véritable, grande, salutaire et plus que nécessaire amélioration lors de l’élection qui suivra

celle du 1er novembre. Il y a fort à parier que les mêmes causes créant les mêmes effets, nous

nous retrouvions suite à cette élection dans quelques jours dans une situation similaire aux

quatre précédentes: pas de coalition ou une coalition instable et qui tombe rapidement.

Perspectives peu réjouissantes…

Comment l’initiative « Maspik! » souhaite-t’elle résoudre les problèmes d’Israël ?

En jouant de manière atypique tout en respectant les règles afin de les changer.

En tirant profit des défauts du système pour les corriger.

En battant l’establishment politique actuel à son propre jeu.

Tout d’abord, à la lumière de ce que l'Histoire nous enseigne, nous sommes arrivés à la conclusion

que détruire pour reconstruire n'est pas la bonne option, car cela se traduirait par des effets

fortement pervers et à long terme. Il est nécessaire de partir de la situation actuelle pour la réparer

et pour ce faire, « Maspik! » doit faire entrer à la Knesset des personnes intègres ne s’étant jamais

salies en politique et qui sont prêtes à placer leur égo et leurs points de vue au second plan afin de

faire en sorte que le monde politique écoute, respecte et accomplisse les volontés majoritaires au

sein de la population.

Le programme de « Maspik! » sera entièrement défini grâce à des enquêtes d’opinion

professionnelles, scientifiques et de haute qualité. Chaque point du programme sera soutenu par

une large majorité supérieure à 60% du corps électoral. Du reste, il est communément admis que les

citoyens sont majoritairement d’accord sur plus de 80% des sujets selon une repartition gaussienne

classique. A la Knesset, « Maspik! » s’associera à toute coalition garantissant le statut d’Israël en tant

qu’état hébreu et démocratique avec comme seul désidérata que le gouvernement et la coalition

gouvernementale remplissent leur responsabilité d’accomplir les souhaits de la population. Par

exemple, nous sommes convaincus que la cherté de la vie, le fonctionnement étatique défectueux,

le mode electoral déficient et le manque de cohésion parmi les citoyens constitueront des dossiers

majeurs pour les électeurs et si l’enquête d’opinion le confirme, « Maspik! » fera en sorte que la

coalition et le gouvernement gèrent ces dossiers en priorité et de la manière que la population le

souhaite.

Nous façonnons « Maspik! » de façon méthodique afin de la transformer en grande réussite et de lui

faire remplir son rôle. Nous avons défini ses principes fondateurs qui lui serviront simultanément de

fondations et de cadre d’action. Nous travaillons sur sa structure dans toutes ses dimensions et sur

son mode de fonctionnement interne. Notre objectif est notamment de régler les frictions entre les

différents secteurs de la population, entre le privé et le public et entre les différents pouvoirs en privilégiant les dialogues constructifs et la médiation par la mise en place d’un quatrième pouvoir dont ce sera le mandat.

Bien entendu, « Maspik! » a besoin du soutien d’un maximum de véritables démocrates, libres de

déterminer la manière dont ils souhaitent contribuer à son succès. Nous tablons notamment sur le

fait que chaque convaincu convaincra à son tour au minimum trois autres personnes et ainsi de suite

à l’instar du film « Pay It Forward » sorti en 2000. Le nombre de convaincus augmentera ainsi de

manière exponentielle. Dépasser le seuil d’éligibilité deviendra alors une formalité.

Si vous êtes citoyens d’Israël, que vous jugez problématique la situation du pays, que vous pensez

qu’elle n’a que trop duré et ne peut plus, à present, perdurer, que vous voulez apporter votre pierre

au Tikoun (« réparation ») nécessaire de notre état, contactez-nous via notre page FaceBook:

http://www.facebook.com/MaspikDai. Nous serons ravis de vous répondre et nous vous en

remercions d’avance.

Ensemble, Nishma veNaassé ! (Nous écouterons/comprendrons et nous ferons/accomplirons !)