Des organisations « palestiniennes » de défense des droits de l’homme ont adressé une lettre au secrétaire-général de l’ONU Antonio Gutteres afin qu’il agisse « sans délai » pour qu’Israël restitue à leurs familles les dépouilles des terroristes morts, qu’ils qualifient dans leur lettre de « shahids ».

Les terroristes accusent Israël de vouloir se servir de 51 dépouilles de terroristes comme monnaie d’échange en cas d’échange avec le Hamas. Or le Hamas exige la libération de centaines de terroristes vivants en échange de la restitution des dépouilles de Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d et la libération de deux civils détenus dont Ebra Menghistu.

Il y aurait en tout 51 dépouilles de terroristes en Israël dont 22 éliminés dans les combats contre le Hamas, 3 qui sont morts en prison et le reste tués lors des attentats qu’ils ont commis.

Les requérants demandent à Antonio Gutteres de faire pression sur Binyamin Netanyahou afin qu’il ordonne « une restitution immédiate et sans conditions » de toutes les dépouilles de « shahids » aux mains d’Israël.

Photo Flash 90