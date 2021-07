L’image de Yifat Shasha-Bitton reste indéfectiblement liée à son attitude d’opposante quasi-systématique à la politique du gouvernement précédent face au Corona, lorsqu’elle fut présidente de la commission parlementaire du Corona, alors qu’elle faisait partie de la coalition de Binyamin Netanyahou.

Aujourd’hui, elle est ministre de l’Education, membre de la coalition et se permet de s’en prendre aux fonctionnaires du ministère de la Santé qui « ose » se démarquer de la nouvelle politique du gouvernement. Elle demande purement et simplement au Premier ministre Naftali Benett de limoger le Dr. Sharon Elroï-Preiss, directrice du département de la Santé publique au sein du ministère de la Santé. La ministre a émis de sévères critiques envers elle et envers les représentants du ministère de l’Education au sein du cabinet du Corona pour avoir demandé plus de sévérité dans la politique du gouvernement concernant les consignes du Corona.

Yifat Shasha-Bitton, dont les recommandations n’avaient fort heureusement pas été prises en compte par l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou, persiste et signe, et estime que la nouvelle politique « douce » et progressive entamée par le gouvernement Benett doit être obligatoirement accompagnée par un même changement de conception au niveau des fonctionnaires du ministère de la Santé.

Pour l’instant, le Premier ministre ne semble pas vouloir accéder à cette demande incongrue et se dit satisfait du travail du Dr. Elroï-Preiss.

L’attitude de Yifat Shasha-Bitton a été dénoncée par le nouveau directeur-général du ministère de la Santé, Prof. Nahman Asch : « Emettre des critiques envers les échelons professionnels qui effectuent un bon travail et expriment des propos uniquement professionnels n’est vraiment pas correct ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90