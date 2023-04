Yaakov et Asher Pelay, Hallel et Yaguel Yaniv, Maya et Rina Dee ont été assassinés dans des attentats terroristes ces dernières semaines. Lundi dernier, c’est encore un frère et une soeur, Mayane et Sahar Assor, qui ont péri ensemble, pris au piège par la tempête alors qu’ils se promenaient sur le Nahal Zihor, dans le sud du pays.

Cette succession de drames a suscité beaucoup d’émotion et certains y ont vu un message en ces temps où le pays est en proie à d’importantes divisions et que l’on oublie que, finalement, nous sommes tous frères.

Esty et Shalom Yaniv, les parents de Hallel et Yaguel, ont lancé un projet à la mémoire de ces quatre couples de frères en cette veille de shabbat.

Le Shabbat après Pessah, il existe une coutume de faire des halot en forme de clé, signe de bénédiction pour la réussite. Les parents Yaniv demandent de faire une exception à cette coutume cette année et de former des halot en forme de coeur. Puis d’aller les offrir à ses voisins. »Afin que nous entrions dans Shabbat plus unis, nous serions heureux si le peuple d’Israël et ceux qui préparent des halot pour Shabbat, les fassent en forme de coeur et les offrent à leurs voisins, leurs connaissances ou tous ceux à qui ils pensent. Nous avons le sentiment que tout le peuple d’Israël partage le deuil de ces terribles catastrophes, ce n’est qu’ensemble que nous surmonterons ».