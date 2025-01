Laly Derai, la mère de Saadia, z’l, tombé au combat contre les terroristes du Hamas dans la Bande de Gaza, a formulé une demande aux ministres du gouvernement, une fois que l’accord pour la libération des otages sera signé définitivement.

Elle écrit: »Je n’ai pas beaucoup dormi cette nuit. La tête et le coeur, chacun à son tour donnait son avis sur l’accord. Aucun des deux n’a été convaincu. S’il vous plait, messieurs et mesdames les ministres, après la signature, prenez votre téléphone et appelez les familles endeuillées, celles qui ont perdu un fils, un mari ou un frère dans cette guerre contre le mal à Gaza. Appelez-les, appelez-nous, et promettez-nous, de manière très claire, qu’ils ne sont pas morts en vain, que jamais Gaza ne redeviendra ce qu’elle était le 6 octobre. Je vous jure que si vous ne vous tenez pas à cette demande basique, vous nous trouverez en face de vous comme un mur, contre vous. Je le jure ».