Alma Avraham, 84 ans, libérée hier soir (dimanche) des geôles du Hamas, est toujours hospitalisée à Soroka dans un état très préoccupant. Elle est entre la vie et la mort.

Ses enfants ont fait une déclaration à la presse cet après-midi à l’hôpital Soroka.

Alma a été kidnappée le 7 octobre de chez elle. Elle souffrait alors de plusieurs maladies et prenait quotidiennement des traitements pour se soigner. Pendant 51 jours, elle n’a pas été soignée et quand elle est arrivée hier, elle était dans un état de santé qui a nécessité son transport en urgence à l’hôpital. Elle présentait un pouls de 40 et sa température était de 28. Elle était dans un état de semi-conscience et blessée.

Tal, sa fille, a raconté: ”Toutes ses maladies étaient stabilisées, mais ma mère a été délaissée sur le plan sanitaire, elle n’aurait pas dû revenir dans cet état. On l’a abandonnée, elle n’a pas reçu des médicaments qui étaient vitaux pour elle”.

Tal a témoigné, par ailleurs, que la Croix Rouge n’a rien fait pour l’aider: ”Elle a été abandonnée deux fois. Une première fois le 7 octobre et une deuxième fois par les organisations qui étaient censées la sauver et éviter la dégradation de son état. Mon frère a pris ses médicaments et a rencontré des représentants de la Croix Rouge. Il a voulu leur donner pour qu’ils lui apportent. Mais ils lui ont dit: ”Non, nous ne pouvons pas””.

Ouri, le fils d’Alma, a poursuivi: ”J’ai rencontré deux fois les représentants de la Croix Rouge, je me suis battu avec tout le monde pour ma mère. Nous voyons comment le Hamas essaie de créer une guerre psychologique comme s’il était humain et s’occupait de otages. Il ne le fait pas. Ma mère est la preuve de la cruauté monstrueuse de cette organisation. Toutes les associations d’urgence internationales doivent tout faire, Israël doit tout faire pour rendre accessible l’aide le plus rapidement possible, chaque heure est critique. Si ma mère était arrivée un jour plus tard, elle ne serait vraisemblablement plus en vie. Elle se bat pour chaque respiration”.

Plusieurs des otages encore détenus par le Hamas sont malades ou blessés et leur sort est très préoccupant. En vertu de l’accord concernant la libération partielle des otages, la Croix Rouge devait rendre visite aux otages restants jusqu’à aujourd’hui. Il n’en a rien été.