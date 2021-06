La crise diplomatique s’intensifie entre Israël et la Pologne

La crise diplomatique s’aggrave entre la Pologne et Israël sur fond de restitutions de biens spoliés à des Juifs polonais durant la Shoah. La Diète polonaise a lancé un processus législatif visant à annuler toutes les procédures en restitution ou en dédommagement lancées dans les trente dernières années et qui n’ont pas encore abouti. Cette mesure aurait pour effet de supprimer près de 90% des procédures en cours lancées par des rescapés de la Shoah, leurs descendants ou des descendants de victimes ! Suite à cela, le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid avait très vivement réagi, ce qui lui a valu une réaction non moins cinglante du Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki qui a déclaré que « la Pologne ne versera pas le moindre zloty, dollar ou euro pour des crimes commis par l’Allemagne ».