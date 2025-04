D’après le journal britannique The Guardian, la Cour pénale internationale (CPI) élabore en secret des mandats d’arrêt visant des personnalités israéliennes.

Le procureur de la Cour, Karim Khan, aurait pris cette mesure afin de permettre l’émission de mandats d’arrêt contre des hauts responsables israéliens, sans qu’ils en soient informés, jusqu’à ce qu’ils quittent le pays et atterrissent dans un État membre de la Cour.

Il a également été rapporté que le mandat a été délivré à huis clos, et les juges ont décidé qu’aucune déclaration publique ne serait désormais faite concernant les demandes de mandats d’arrêt.

Selon le journal, le procureur prépare actuellement plusieurs demandes de mandats d’arrêt contre des Israéliens soupçonnés, selon lui, de crimes de guerre.

Khan avait publié les demandes qu’il avait présentées contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, ce qui avait suscité une vive controverse à son encontre et à l’encontre de la Cour. L’administration Trump avait même annoncé une série de sanctions contre le procureur et les juges.