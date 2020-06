Deux jours après l’annonce de sanctions économiques américaines contre la Cour pénale internationale de la Haye, la Grande-Bretagne vole au secours de l’institution. Le ministre britannique des Affaires étrangères Dominique Raab a publié un communiqué de soutien à la CPI: « Le Royaume Uni soutient vigoureusement la CPI dans son action contre l’impunité des pires crimes de guerre. Nous soutiendrons toute réforme positive de la Cour afin qu’elle puisse travailler de la manière la plus efficace. Mais ses fonctionnaires doivent pouvoir effectuer leur mission de manière indépendante et impartiale, sans craindre de sanctions ». Or, les sanctions américaines viennent précisément punir la CPI pour son absence d’indépendance et d’impartialité!

Photo Wikipedia