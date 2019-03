La commission centrale électorale a voté à une majorité de 17 voix contre 10 et 10 abstentions, l’invalidation de la liste arabe Ra’am-Balad ainsi que celle du Prof. Ofer Kassif, seul candidat juif dans la liste communiste ‘Hadash.

Le Premier ministre a salué cette décision proposée par le Likoud ainsi qu’Otsma Yehoudit: “Ceux qui soutiennent le terrorisme n’ont pas leur place à la Knesset”. Le parti Ra’am est lié aux Frères Musulmans et au Hamas, et le parti Balad, duquel sont issus des Azmi Bashara, Jamal Zahalka, Hanin Zoabi et autres Bassel Ghatas n’a plus besoin d’être présentés.

Le président d’Israël Beiteinou Avigdor Lieberman a aussi voulu réagir: “Celui qui a qualifié le chef d’Etat-major de ‘criminel de guerre’ et a accusé Israël de commettre une ‘épuration ethnique à Gaza n’a pas le droit de siéger à la Knesset. Sa place, comme tous les autres alliés des terroristes est au parlement du Hamas à Gaza ou aux Majlis iranien à Téhéran. J’espère que pour une fois, la Cour suprême n’interviendra pas dans la décision de la commission électorale”.

Jamal Zahalka, président de Balad – Photo Yonatan Sindel/Flash90

La formation Ra’am-Balad a réagi comme on pouvait s’y ‘attendre, avec ses accusations fantaisistes: “Il s’agit d’une décision politique, raciste et populiste qui vise à porter atteinte à la représentation arabe à la Knesset. Il est clair que les membres de cette commission représentent des partis racistes qui ne veulent plus voir d’Arabes au parlement. Le parti Ra’am-Balad est une liste dont la plateforme est démocratique et défend les droits de l’homme pour tous les citoyens du pays. Nous allons tout faire pour l’annulation des prérogatives accordées à cette commission pour invalider des listes et des candidats, notamment avec une proposition de loi. Nous envisageons également de saisir la Cour suprême car il n’y a aucune base juridique qui permette d’invalider la candidature de notre liste et les arguments avancés ont déjà tous été réfutés par le passé par la Cour suprême”.

Malheureusement, la fin de ce communiqué est vraie. Les ennemis d’Israël à la Knesset ont presque toujours obtenu gain de cause en fin de compte devant la Cour suprême du pays qu’ils aiment pourtant à qualifier de “fasciste” et “raciste” dans tous les forums, en Israël comme à l’étranger.

L’argument de l’absence de base juridique est d’ailleurs totalement faux puisque la loi permet d’invalider la candidature d’une personne ou d’un parti qui soutient le terrorisme ou remet en question l’existence de l’Etat d’Israël comme Etat juif et démocratique.

Prof. Ofer Kassif – Photo Flash 90

Quant au Prof. Ofer Kassif, virulent anti-israélien, il a déclaré: “La délégitimation de la population arabe et de ses représentants politiques se poursuit. Et à la tête des choeurs de l’incitaiton se trouve un Premier ministre raciste. Dans cette affaire, il est regrettable que le parti ‘ni gauche, ni droite’ a choisi de s’aligner sur l’extrême droite dans le but de grapiller encore quelques voix. La symétrie falsifiée établie entre soi-disant les ‘exetrémistes des deux camps’ n’aidera en rien. Il y en a qui prônent l’égalité et la paix (Ra’am-Balad) et ceux qui prônent le transfert des Arabes et l’épuration ethnique. Nous continuerons à combattre ensemble contre les tentatives de la droite de nous exclure des limites de la légitimité”.

Photo Wikipedia

בחירות 2019: ועדת הבחירות המרכזית פסלה הלילה (רביעי) את רשימת בל”ד-רע”ם מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-21. ההחלטה עברה ברוב של 17 תומכים מול עשרה מתנגדים, עשרה נמנעו. ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך על ההחלטה ואמר כי “אושרה הצעת הליכוד לפסול את בל״ד מריצה לכנסת. מי שתומך בטרור לא יהיה בכנסת ישראל!”.

ב רשימת בל”ד-רע”ם היא רשימה שמציגה מצע דמוקרטי ופועלת לקידום שוויון זכויות מלא לכל האזרחים. נפעל לבטל את סמכות וועדת הבחירות לפסילת רשימות ומועמדים, ונגיש הצעת חוק בנידון. נשקול להגיש עתירה לבג”ץ בעקבות ההחלטה. כבר עכשיו ברור שאין כל יסוד משפטי לפסילת הרשימה, וכל הטענות שהועלו בבקשות הפסילה אינן חדשות ונדונו בעבר בבג”ץ ונדחו”.

ברשימת חד”ש-תע”ל הגיבו לפסילת רשימת בל”ד-רע”ם לכנסת, ואמרו כי “הדה-לגיטימציה של הציבור הערבי ונציגיו הפוליטיים נמשכת. בראש מקהלת ההסתה עומד ראש הממשלה הגזען, אך לצערנו מפלגת ה’לא ימין ולא שמאל’ בחרה לחבור לימין הקיצוני בניסיון לקושש קולות. אין ‘קיצוניים משני הצדדים’, אלא יש מי שתומכים בשוויון ושלום, ויש מי שתומכים בטרנספר וטיהור אתני. נמשיך להיאבק ביחד נגד ניסיונות הימין להוציא אותנו מגבולות הלגיטימיות”.