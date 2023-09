Arié Derhy, le chef du parti Shass, l’avait promis pendant sa campagne: des bons alimentaires seront distribués aux familles les plus pauvres pour qu’elles puissent faire face aux dépenses liées aux fêtes.

La semaine dernière, la commission des Finances de la Knesset a autorisé le déblocage de 400 millions de shekels en faveur de ces bons qui devaient être distribués avant Rosh Hashana.

Immédiatement, des plaintes ont été déposées devant la Cour suprême contre cette décision jugée discriminatoire.

D’après les plaignants – le mouvement pour un pouvoir de qualité de Me Eliad Shraga et l’association pour la liberté de religion et l’égalité – les critères imposés pour recevoir ces bons favorisent de manière quasi exclusive la population orthodoxe. En outre, disent-ils, il s’agit pour Shass d’un outil de propagande électoraliste, à l’approche des élections municipales.

Peuvent prétendre à ces bons alimentaires, les familles qui bénéficient d’une réduction de 70% de la taxe d’habitation (arnona), ce qui témoigne d’une précarité aiguë. Les bons s’éleveront à un montant de 300 shekels par parent et 225 shekels par enfant jusqu’à 8 enfants. La majorité des familles qui répondent à ces critères sont des familles orthodoxes.

A ce public ont été ajoutés, les rescapés de la Shoah qui bénéficient d’une allocation de sûreté ainsi que les mères monoparentales qui recoivent une pension du bitouah leumi (assurance nationale). Ces dernières cependant recevront des aides jusqu’à 2 enfants contre 8 pour ceux qui bénéficient d’une réduction de la arnona.

La Cour suprême a accepté la requête des plaignants contre ce programme et a ordonné hier (jeudi), la suspension de ce projet de bons alimentaires et a donc bloqué la distribution de cet argent aux familles nécessiteuses, à quelques jours de Rosh Hashana.

Cette décision a suscité la colère du ministre de la Justice, Yariv Levin, qui a estimé que la Cour suprême agissait contre les personnes les plus faibles et les plus démunies.

Itshak Goldknopf, le ministre du Logement, s’est lui aussi indigné de la décision de la Cour suprême: ”Les juges ont pris une décision déroutante et déconnectée. Justement à la veille des fêtes de Tichri, quand des familles démunies ont plus que jamais besion d’aide financière, ils ont bloqué les bons alimentaires. C’est une décision qui reflète un manque de sensibilité et de compréhension des conséquences sur des milliers de nécessiteux. Si les juges connaissaient la population pauvre, ils auraient certainement pris une autre décision”.

Me Eliad Shraga, en revanche, s’est félicité de cette décision: ”Juste avant les fêtes, nous avons réussi à éviter une privation à l’encontre des survivants de la Shoah. Nous veillerons à ce que les bons alimentaires ne soient pas distribués en fonction des critères de morale d’Arié Derhy”.

En raison du peu de temps qui reste jusqu’aux fêtes de Tichri, le traitement de cette plainte devrait être rapide. L’Etat rendra sa réponse à la Cour suprême d’ici lundi puis cette dernière donnera son verdict.