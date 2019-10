Pour la ènième fois, la Cour suprême a ordonné la suspension jusqu’à nouvel ordre de la destruction de maisons de terroristes. Cette fois-ci, il s’agit de deux terroristes auteurs de l’assassinat du jeune Dvir Soreq hy »d au mois d’août. Un tribunal militaire avait émis un ordre de destruction le 12 septembre dernier, rendu définitif et exécutoire par le commandant de la région militaire centre.

Mais suite à cela, le Centre pour la Défense de l’Individu, l’une des nombreuses organisations de gauche soutenue par le New Israel Fund a fait appel au nom des familles des deux terroristes, et une fois de plus, la Cour suprême est allée dans leur sens en émettant un avis de suspension jusqu’à nouvel ordre. Une prochaine séance sur cette affaire n’aura lieu que dans trois semaines.

L’organisation « Betzalmo », qui accompagne la famille Soreq a dénoncé une nouvelle ingérence de la Cour suprême dans les affaires liées au terrorisme et notamment au destructions de maisons, ce qui aboutit généralement à un report de plusieurs mois de l’exécution du verdict et réduit significativement l’effet dissuasif d’une telle mesure. Un rapport de Tsahal indiquait que plus la destruction des maisons était proche de la date de l’attentat, plus l’effet dissuasif était efficace. Pour « Betzalmo », la Cour suprême met des bâtons dans les roues de Tsahal dans son combat contre le terrorisme.

Le député Ophir Sofer (Habayit Hayehoudi-Ihoud HaLeoumi) a regretté que la Cour suprême vienne une nouvelle fois au secours de familles de terroristes au lieu de faire preuve de justice. Il a appelé la cour suprême à moins se mêler des affaires liées à la sécurité du pays.

Photo famille