La Cour suprême a rejeté lundi matin appel interjeté par Nazmi Abou Bakhr, le terroriste qui avait tué le combattant Golani Amit Ben-Yigal hy »d en mais 2020, en lançant un bloc de pierre sur sa tête depuis le haut d’un immeuble. Rajoutant à la douleur indicible de la famille, les avocats du terroriste demandaient à la Cour suprême d’ordonner l’exhumation du corps du soldat pour faire analyser son casque…et démontrer son innocence, prétendant que la cause de la mort du soldat était toute autre !

Avant l’énoncé de la décision, Baroukh Ben-Yigal, le père du soldat déclaré : « Il s’agit d’une situation délirante et inacceptable. Il est sordide de vouloir ouvrir ainsi la sépulture de mon fils et de lui organiser ensuite un second enterrement. Les avocats du terroriste ont obtenu tous les clichés qu’ils demandaient et la Cour suprême doit dire de manière claire qu’il n’y a pas lieu de toucher à ce mort ». Baroukh Ben-Yigal a également dénoncé un « terrorisme judiciaire » pratiqué par les terroristes et leurs conseillers dans le but d’augmenter la douleur des familles.

L’organisation Yad Labanim, qui représente les familles endeuillées de Tsahal, a salué cette décision : « Il s’agit d’un verdict important qui empêche la création d’un dangereux précédent qui aurait entraîné la réouverture de nombreuses sépulture de soldats et causé un supplément de douleur aux familles endeuillées ».

