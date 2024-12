Amir Weitman, président groupe des Libéraux au Likoud s’exprime sur Studio Qualita, sur le procès de Netanyahou, et la tension renouvelée entre le gouvernement et la Cour Suprême :” Cette fois Yariv Levin a fait des propositions de compromis qui ont été repoussées par la Cour Suprême. Et c’est regrettable ! Cela prouve que la Cour ne veut pas coopérer !”