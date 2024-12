Suite à des plaintes déposées au sujet de l’alimentation des terroristes de la No’hba dans les prisons israéliennes, la Cour suprême a demandé au ministre de la Sécurité nationale, de justifier pourquoi ils ne reçoivent pas une alimentation »basique suffisante », conformément à la loi.

Cette demande de la Cour intervient après avoir constaté une perte importante de poids chez les prisonniers sécuritaires.

Ces derniers jours, la juge Ruth Ronen s’est rendu dans les prisons où sont détenus les terroristes de la No’hba pour vérifier leurs conditions de détention, notamment ce qu’ils recevaient à manger, s’ils avaient du papier toilette ainsi que du papier et des stylos pour déposer des recours devant la justice.

Le ministre Ben Gvir s’est insurgé contre la demande de la Cour suprême: »Hélas, la Cour suprême est devenue le bouclier de ces monstres de la No’hba qui ont égorgé, violé, brûlé et kidnappé avec une cruauté nazie nos fils et nos filles. Les services pénitentiaires appliquent la loi et donnent le minimum exigé par la loi, pas un gramme de plus. En effet, sous mon mandat, la fête est finie, les confitures, la viande, l’agneau. Il n’y a plus de boulangerie, on ne cantine plus avec l’argent du terrorisme. La prison pour les terroristes ne sera plus un hôtel. La Cour suprême vous ramener les centres aérés tout compris, le public en Israël jugera ».