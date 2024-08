La Cour suprême a demandé aujourd’hui (dimanche) à l’Etat de justifier et d’argumenter l’interdiction faite à la Croix Rouge de visiter les terroristes arrêtés à Gaza et en Judée-Samarie et emprisonnés en Israël.

Cette demande fait suite à un recours déposé par plusieurs organisations de gauche pour imposer à Israël de laisser entrer la Croix Rouge dans les prisons où sont détenus ces terroristes. Les organismes à l’origine de ce recours sont: l’Association pour les droits civils en Israël, Médecins pour les droits de l’homme en Israël, le centre pour la défense de l’individu et l’organisation pour les droits de l’homme Gisha.

Rappelons que jusqu’au 7 octobre, le personnel de la Croix Rouge était autorisé à rendre visite aux prisonniers sécuritaires en Israël. Depuis le 7 octobre, Israël a fermé l’accès à ses prisons à l’organisation internationale puisque la Croix Rouge ne rend pas visite aux otages israéliens à Gaza.

Parallèlement au recours des organisations de gauche, l’association Betsalmo a déposé un recours au nom de dizaines de familles d’otages et de parents endeuillés victimes du 7 octobre pour contrer la demande des ONG de gauche.

Betsalmo indique que l’absence de visites de la Croix Rouge exerce une pression sur les terroristes et peut accélérer la libération des otages.

Me Yehuda Pouah, président de Betsalmo, a déclaré: ”Il est inconcevable que la Cour suprême nuise à la sécurité d’Israël et aux otages. La Cour suprême a accepté le recours d’organisations qui sont financées à majorité par des fonds étrangers mais ne veut pas entendre le cri des otages et de leurs familles, nous continuerons à nous battre pour les droits des citoyens israéliens otages et victimes du terrorisme”.