Au terme du débat sur le recours déposé par l’Autorité palestinienne contre une loi israélienne imposant des dédommagements aux victimes et à leurs proches du terrorisme palestinien, les juges ont débouté à l’unanimité l’AP.

Des centaines de personnes dont des familles endeuillées par le terrorisme palestinien ou encore les députés Limor Son Har Meleh et Almog Cohen (Otsma Yehoudit) étaient venues assister à l’audience. Elles venaient manifester leur volonté de voir la plainte rejetée par la Cour.

La députée Limor Son Har Meleh dont le mari a été assassiné par des terroristes palestiniens qui touchent aujourd’hui une pension de l’AP, a déclaré: ”Je sors de l’audience à la Cour suprême qui s’est tenue à la demande de l’Autorité palestinienne soutien du terrorisme et qui traitait du droit de l’AP de financer les terroristes dont ceux qui ont assassiné mon mari, Shuli Har Meleh, z’l. Au lieu de la renvoyer sans débat et de signifier à l’AP que tant qu’elle finance le terrorisme, ses recours ne sont pas recevables, les juges ont écouté ses représentants avec beaucoup d’attention. Le simple fait qu’une telle audience ait lieu est totalement absurde. Alors que les tribunaux sont en vacances et que des audiences importantes sont repoussées, les juges de la Cour suprême ont fixé une audience d’urgence pour discuter du recours des financeurs du terrorisme. C’est ce que la Cour suprême avait de plus important à faire ce matin. Dans la réalité dans laquelle nous vivons, nous devons nous rappeler ce que les juges considèrent comme une priorité”.