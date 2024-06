La Cour suprême a rendu son verdict concernant l’enrôlement des orthodoxes dans Tsahal et a considéré qu’il n’existait aucun base législative à la dispense de service militaire des étudiants en yeshivot orthodoxes.

Par conséquent, elle ordonne à l’Etat d’enrôler les orthodoxes et de cesser le financement des yeshivot dont les élèves n’effectuent pas de service militaire.

A l’énoncé du verdict, le député Moshé Gafni (Yahadout Hatorah) s’est insurgé: ”Jamais un verdict de la Cour suprême n’a été en faveur des élèves des yeshivot ou du public orthodoxe. Aucun juge ne comprend la valeur de l’étude de la Torah et la contribution des élèves des yeshivot au peuple d’Israël pendant toutes les générations”.

Le numéro 1 du parti Noam, le député Avi Maoz, a lui aussi déploré la décision de la Cour suprême: ”Les juges de la Cour suprême poursuivent la voie d’Aharon Barak selon laquelle ”tout peut être jugé” et s’ingèrent dans des domaines publics qui sont clairement ceux des élus, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. C’est un pas qui porte atteinte au régime démocratique de l’Etat d’Israël et cette fois, cela affaiblit l’Etat et la société en temps de guerre. Il est temps de mettre fin à la dictature de la Cour suprême”.

Pour le chef du parti Israël Beitenou au contraire, ce verdict doit être salué: ”Il y a des juges à Jérusalem. Après des années de tentatives pour parvenir à des compromis et des ententes, la Cour suprême a décidé de rendre justice au public qui porte la charge de la sécurité du pays”.

Le député Elazar Stern (Yesh Atid) a attaqué les partis orthodoxes: ”Jamais la Torah n’a été autant déformée et utilisée au détriment d’autres sur des sujets de vie humaine, comme le font les partis orthodoxes depuis des années”.

Le député Benny Gantz, quant à lui, a déclaré: ”Mes frères orthodoxes, ce n’est n’est pas la Cour suprême, ce n’est pas vous. C’est le chef du gouvernement et ses ministres qui n’ont pas cherché de solution pour la conscription mais des solutions pour maintenir la coalition. Il n’est pas trop tard pour parvenir à des accords qui serviront l’Etat et permettront un service israélien. Le service militaire est un besoin sécuritaire et un devoir moral, pas à la place de la Torah, mais pour que nous puissions continuer à exister dans notre Etat à tous, aux orthodoxes, aux arabes, aux laïcs, à toutes les composantes de la société, ensemble. Il est temps de parvenir à un accord large sur le service israélien”.