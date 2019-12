La Cour suprême a débattu mardi matin de la requête visant à interdire à Binyamin Netanyahou de former le prochain gouvernement au cas où son camp réussissait à franchir le cap des 61 sièges. Mais sans qu’il n’y ait encore eu de publication officielle de la décision des juges, la présidente de la Cour, Esther Hayut a déjà donné la direction: « Il n’y a aucune disposition légale qui puisse empêcher Binyamin Netanyahou de se présenter aux élections à la tête de son parti. Nous ne savons pas quels seront les résultats. Mais ensuite, c’est le président de l’Etat et lui seul qui prendra la main, et ce sera à lui de prendre la décision de charger la personne qui aura le plus de chances de former un gouvernement ». Par cette déclaration, la présidente de la Cour suprême retire « élégamment » les marrons du feu, après les nombreuses critiques sur le fait même que la Cour suprême ait pu se saisir de cette question hautement politique.

Hanan Meltzer, l’un des juges ayant participé à la séance, a encore été plus clair: « Lors de sa réflexion après les élections – et dans le cas où Binyamin Netanyahou était le mieux placé – le président de l’Etat pourra ou non faire entrer dans sa réflexion la situation judiciaire du candidat, mais en aucun cas sa décision finale ne sera susceptible de prise de position juridique ».

Lors de la séance et pour étayer leur demande, l’avocate représentant les requérants a fourni un article de journal écrit par l’ancien président de la Cour suprême. Le juge Meltzer lui a alors répondu: « Avec tout le respect, un article du Prof. Aharon Barak ne représente pas une source juridique ».

Les juges ont également rappelé qu’il n’existe aucun précédent dans la jurisprudence israélienne dans lequel la Cour suprême aurait émis un verdict, une norme juridique, une déclaration ou même un simple éclaircissement avant une décision relevant du pouvoir exécutif.

