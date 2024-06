Me Philippe Koskas Juriste, spécialiste de la Cour Suprême à la suite du verdict de la Cour sur l’enrôlement des élèves des Yéchivot: ”La Cour Suprême s’est prononcée en droit. A partir du moment où il n’y a plus aucune loi, elle ne pouvait trancher autrement qu’en mettant tous les Israéliens de Tel aviv ou de Bné Brak sur le même piédestal. Sans loi, il n’y a aucune logique à ce que l’un soit dispensé et que l’autre fasse trois ans de service!”