En lançant officiellement voilà quelques jours des mandats d’arrêt internationaux contre Binyamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour les prétendus “crimes de guerre” et le “génocide” qu’ils auraient fait perpétrer depuis un an par Tsahal contre la population palestinienne de Gaza, la CPI et son procureur général, Karim Khan, ont pour la première fois lancé une procédure de ce genre contre les hauts dirigeants d’un pays démocratique. Laquelle ne vise, sans nullement tenir compte des faits et des réalités de terrain, qu’à mettre l’Etat d’Israël au banc de la scène internationale en le transformant en pays paria… Pour en parler, Richard Darmon reçoit cette semaine le sociologue et philosophe franco-israélien Shmuel TRIGANO, auteur d’une quarantaine d’ouvrages de pensée juive, d’histoire et d’analyses sur Israël.