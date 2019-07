Dans un arrêt honteux, la Cour fédérale du Canada a interdit que les vins produits par des Juifs en Judée-Samarie soient étiquetés « Product of Israel ». Elle a ainsi accédé à la requête d’un activiste pro-palestinien, Dr. David Kattenburg, survivant de la Shoah et virulemment antisioniste. Des organisations juives ont eu beau rappeler que la Judée-Samarie a été incluse dans l’accord de libre-échange économique signé entre Israël et le Canada, la cour n’a pas jugé utile de prendre cet argument en compte.

Les juges ont expliqué que pour que les consommateurs puissent exprimer leur opinions politiques de manière pacifique (sic), il faut entre autre leur permettre d’être informés avec précision sur la provenance des produits qu’ils consomment. Inutile de dire que ce souci ne s’exprime qu’à propos d’un seul pays au monde.

La Cour a également rappelé que la loi canadienne exige que l’origine des produits alimentaires – vins y compris -, distribués dans le pays doivent être présentés « de manière honnête, non-fallacieuse et non-trompeuse ». Or, ont argué les magistrats, la mention « Products of Israël » pour des vins produits dans les localités juives en Judée-Samarie est « mensongère ».

Le tribunal laisse au CFIA (Canadian Food Inspection Agency ) le soin de définir ce qui devra apparaître sur les étiquettes des vins fabriqués par des viticulteurs juifs de ces régions!

Photo Johana Geron / Flash 90