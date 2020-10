Après presque neuf mois de reports successifs, la haute commission de planification pour la Judée-Samarie se réunira le 12 octobre sur ordre du Premier ministre afin d’avaliser la construction de 5400 unités de logement. Près de la moitié est prévue pour la ville orthodoxe de Beitar Ilit, dans le Goush Etzion. Les autres unités sont essentiellement prévues dans les régions de Binyamin et de Samarie : Eli (629), Har Berakha, Einav (181), mais aussi près de Jérusalem avec 560 unités à Har Gilo et Pené Kedem (120) ou encore 21 maisons à Shemaa au sud du mont Hevron. La commission discutera aussi d’une planification future de 370 maisons à Geva Binyamin et 354 à Nili.

Dans l’entourage du Premier ministre on réfute les accusations de gel de la construction en Judée-Samarie tout en expliquant que les reports de la réunion de la haute commission ont été dus à des « raisons compréhensibles » liées à la percée diplomatique avec les pays du Golfe.

Photo Nati Shohat / Flash 90