Aujourd’hui (dimanche), la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav Miara, a signifié au gouvernement que la décision de ne plus travailler avec le journal Haaretz n’était pas juridiquement recevable. Elle demande aux ministres de reconsidérer leur position.

Au mois de novembre dernier, le gouvernement avait adopté à l’unanimité la proposition du ministre des Télécommunications, Shlomo Karhi, de couper tout lien entre les institutions gouvernementales et le journal Haaretz et de ne plus diffuser de publicités dans ses pages.

La décision a été prise suite à de nombreux articles qui ont nuit à la légitimité de l’Etat d’Israël dans le monde et à son droit à la légitime défense, en particulier à la lumière des propos du directeur de la publication, Amos Schocken qui avait qualifié les terroristes palestiniens de »combattants pour la liberté ».

»Nous ne pouvons pas accepter une réalité dans laquelle un directeur de la publication d’un journal reconnu publié en Israël appelle à imposer des sanctions contre Israël et soutienne les ennemis de l’Etat en pleine guerre et qu’en plus il soit financé par l’Etat, à l’heure où des institutions internationales portent atteinte à la légitimité de l’Etat d’Israël, à son droit à se défendre et imposent des sanctions contre lui et contre ses dirigeants (y compris des sanctions pénales) », avait estimé le ministre au moment du vote.

Aujourd’hui, Shlomo Karhi s’est indigné: »La lettre de la conseillère juridique est une nouvelle expression du pouvoir arrogrant des fonctionnaires qui refusent d’accepter la décision du peuple. Au lieu de servir le gouvernement, elle le combat, dans un grave conflit d’intérêts, au milieu d’une procédure de destitution personnelle menée contre elle.

Encore une fois, elle choisit de défendre – non pas la loi, mais un journal qui incite, ment, diffame les soldats de Tsahal, porte atteinte les familles endeuillées et encourage nos ennemis – même en temps de guerre.

Il n’y a aucune obligation légale de financer un tel journal. Il y a une obligation morale d’arrêter les financements de ceux qui agissent contre l’État. Ce n’est pas la liberté de la presse – c’est la liberté d’incitation à la haine avec l’argent public.

J’appelle les ministres du gouvernement à ignorer cette lettre. La conseillère juridique n’est pas habilitée à annuler les décisions gouvernementales. Elle essaie de semer la peur, mais il s’agit en fait de son chant du cygne.

Dans une démocratie, c’est le public qui décide – pas une poignée de va-nu-pieds juridiques qui agitent des décisions vides. Nous continuerons à agir selon la volonté du peuple et pour un État véritablement juif et démocratique ! ».