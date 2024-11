Gali Baharav Miara, la conseillère juridique du gouvernement, a envoyé hier (jeudi) une lettre au Premier ministre dans laquelle elle lui demande de reconsidérer le mandat d’Itamar Ben Gvir en tant que ministre, dans le cadre de quatre recours déposés devant la justice pour contester la nomination de Ben Gvir.

”Vous devez reconsidérer votre position concernant le mandat du ministre Ben Gvir”, écrit-elle, ”La combinaison entre des ingérences présumées irrégulières dans les activités de la police et de la dépendance des officiers de la police envers le ministre pour leur avancement nuit à la garantie que la police agisse loyalement envers le public et non envers l’échelon politique”.

“Il s’agit d’une large accumulation d’événements, qui se sont produits dans un laps de temps relativement court, reflétant, à première vue, un dépassement systématique de son autorité ; une violation du principe fondamental selon lequel la police israélienne doit agir dans un cadre républicain et apolitique ; et une violation consciente de l’Etat de droit, de la confiance du public dans la police et de l’intérêt public”, a-t-elle poursuivi.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a réagi à cette lettre en reprenant les mêmes termes et en appelant Binyamin Netanyahou à ”reconsidérer sa position concernant le mandat de Gali Baharav Miara. La combinaison entre des ingérences présumées irrégulières dans la politique du gouvernement et la dépendance des ministres envers la conseillère pour leur mandat nuit à la garantie que le gouvernement agisse loyalement envers le public et non envers l’échelon juridique”.

Le ministre ajoute: ”Ce soir, la conseillère a lancé une tentative de coup d’Etat contre le gouvernement élu de l’Etat d’Israël. J’appelle le Premier ministre à envisager son renvoi”.