Gali Baharav Miara a, une fois encore, rendu un avis contraire à la décision d’un membre du gouvernement. Cette fois, c’est contre le ministre de la Défense, Yoav Galant, qu’elle s’est prononcée.

Elle s’est opposée à la décision du ministre d’interdire l’entrée aux Palestiniens qui veulent participer aux cérémonies alternatives pour Yom Hazikaron. Ces cérémonies organisées par des associations d’extrême-gauche rassemblent des Israéliens et des Palestiniens, mettant sur le même plan les morts israéliens dans les guerres et les attentats et les morts chez les terroristes palestiniens.

La conseillère juridique a justifié son opposition: »La question de l’entrée des Palestiniens en Israël pour participer à ces cérémonies a déjà été débattue deux fois par la Cour suprême, qui a tranché qu’il n’y avait pas lieu d’interdire leur entrée de manière générale mais de la subordonner à un contrôle au cas par cas ».

Baharav Miara a donc estimé qu’il n’y avait aucune raison que le ministre adopte une autre décision, à moins qu’il ne prouve qu’il n’apporte »les preuves concrètes – sécuritaires et professionnelles – d’un changement des conditions ».

L’association du »mouvement des combattants pour la paix » qui organise cette cérémonie s’est félicitée de cet avis de la conseillère juridique et a condamné le ministre: »La tentative de l’Etat, par l’intermédiaire du ministre Galant d’aller à l’encontre de la Cour suprême et du conseil juridique est réalisée aux dépens des familles endeuillées. Cette décision regrettable est contre ceux qui appellent à la paix et à l’espoir. Nous espérons que le ministre reviendra sur sa décision ».