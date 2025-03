La conseillère juridique du gouvernement s’est adressée aujourd’hui (mardi) à la conseillère juridique du ministère de la Défense et a demandé de promouvoir l’imposition de sanctions personnelles contre les personnes qui se soustraient au service militaire.

Dans une lettre envoyée à la conseillère juridique du ministère de la Défense, différentes mesures proposées par des experts ont été présentées, qui peuvent être prises immédiatement pour remplir les rangs de l’armée.

Parmi ces mesures figurent la suppression des avantages dans le domaine du logement – aide au loyer et à l’achat d’un logement, selon les procédures du ministère du Logement ; la suppression des avantages du ministère de l’Économie pour les petites et moyennes entreprises ; et le conditionnement des réductions d’impôts fonciers au fait que le demandeur ne se soustrait pas au service militaire.

Selon le Dr Gil Limon, adjoint à la conseillère juridique qui a signé la lettre, « selon les données présentées par l’armée, en l’absence de mesures d’application efficaces, le taux de présentation au sein de ce groupe est négligeable. En conséquence, le fardeau du service militaire résultant des besoins de la guerre pèse lourdement sur la population servant dans l’armée régulière et dans les réserves ».

Dans ses propos, il a précisé que « au-delà du fait qu’il s’agit d’une grave atteinte à l’égalité, l’armée est confrontée à un manque significatif de personnel nécessaire pour remplir ses missions. L’évitement systématique et généralisé du service militaire obligatoire porte donc atteinte à la sécurité de l’État ».

Il a conclu sa lettre en disant : « Nous vous serions reconnaissants de porter à nouveau ces questions à l’attention du ministre de la Défense afin qu’elles soient traitées avec l’urgence requise ».