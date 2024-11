Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a limogé ce soir (mardi) son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Il a invoqué une ”crise de confiance croissante” entre eux pour justifier ce renvoi en pleine guerre.

C’est Israël Katz qui est nommé à la place de Gallant. Guidon Saar sera ministre des Affaires étrangères à la place de Katz.

Netanyahou a expliqué qu’il s’agissait d’une crise de confiance et de divergences importantes entre les deux dans la gestion de la guerre. “Mon plus grand devoir en tant que Premier ministre est de maintenir la sécurité d’Israël et de nous amener à la victoire totale”, a déclaré Netanyahu dans un communiqué après l’annonce du limogeage de Gallant.

Il a ajouté qu’une relation de confiance entre le Premier ministre et le ministre de la Défense était indispensable alors que le pays est en guerre. ”Hélas, bien qu’une telle entente existait pendant les premiers mois, elle s’est fissurée pendant ces derniers mois”, a reconnu Netanyahou.

Il a ajouté : « Des divergences importantes existaient entre Gallant et moi dans la gestion de la guerre, et ces divergences ont été accompagnées de déclarations et d’actions qui contredisaient les décisions du gouvernement et du cabinet. J’ai fait de nombreuses tentatives pour réconcilier les points de vue mais ces désaccords ont été portés à la connaissance du public d’une manière inacceptable et, pire que cela, ils ont été portés à la connaissance de l’ennemi – nos ennemis s’en sont réjouis et en ont tiré beaucoup d’avantages”.

Netanyahou a insisté sur le fait qu’il était en faveur du débat d’idées et de la confrontation de visions différentes – ”tous ceux qui me connaissent le savent” – mais il a déploré le fossé grandissant entre lui et son ministre de la Défense, rendant impossible la poursuite de leur coopération, sentiment partagé par plusieurs des ministres du gouvernement et du cabinet.

Yoav Gallant a réagi à son limogeage: ”La sécurité d’Israël a toujours été et continuera à être la mission de ma vie”.