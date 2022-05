On en sait un peu plus sur le contenu de la conversation entre Yaïr Lapid et Mansour Abbas la semaine dernière.

D’après Reshet Beth, le chef de Ra’am exigerait qu’Israël s’entende avec la Jordanie sur une évolution du statu quo sur le Mont du Temple.

Abbas aurait dit à Lapid qu’il faisait confiance à la Jordanie pour formuler les demandes relatives au Mont du Temple et que son parti retournerait dans la coalition lorsqu’Israël les aura acceptées.

Cette rencontre a eu lieu quelques jours après que Mansour Abbas s’est rendu en Jordanie pour y rencontrer le roi Abdallah II. Les principales exigences jordaniennes vis-à-vis d’Israël sont relatives à l’augmentation de la présence du Waqf sur le Mont du Temple, notamment pour tout ce qui concerne le maintien de l’ordre. Par conséquent, ce que les Jordaniens demandent c’est une réduction de la présence policière israélienne sur place et de la présence juive en général.

Les frictions avec Ra’am ces dernières semaines pourraient donc mener à la chute de la coalition. Dans ce cas, l’une des conséquences serait que Yaïr Lapid ne deviendrait pas Premier ministre.

En effet, d’après les accords, si le gouvernement tombe à cause d’une motion de censure ou d’une décision d’un des partis du bloc de Bennett (Yamina et Tikva Hadasha) alors, c’est bien Yaïr Lapid qui deviendra Premier ministre de transition.

Mais, si c’est un des partis du bloc de Lapid (Yesh Atid, Avoda, Meretz, Israël Beitenou, Ra’am) qui fait tomber le gouvernement, alors Bennett reste Premier ministre pendant la transition.