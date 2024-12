Le chef du parti Israël Beitenou, le député Avigdor Liberman, a expliqué dans une interview accordée à Israël Hayom quelle serait sa condition sine qua non pour entrer au gouvernement.

Pour lui, ce qui est essentiel aujourd’hui c’est une loi d’incorporation à l’armée de tous les orthodoxes.

Au début de la guerre, il avait conditionné son entrée dans un gouvernement d’urgence nationale à une place au sein du cabinet de guerre restreint qui lui avait été refusée. »Je ne voulais pas être une plante. Je voulais être au coeur de la prise de décision », explique-t-il.

Aujourd’hui son cheval de bataille est la loi d’incorporation des orthodoxes à l’armée: »Je pourrais rejoindre le gouvernement s’il s’engage à promouvoir l’enrôlement pour tous, c’est un sujet sur lequel je ne ferai aucun compromis ».

A la question de savoir pourquoi il n’a pas promu une telle loi lors du précédent gouvernement auquel il participait sans les partis orthodoxes, Liberman répond: »Nous avons commencé mais nous n’avons pas eu le temps. Et puis c’était avant le 7 octobre. Notre société ne survivra pas si nous continuons à jouer ce jeu ».

Liberman exprime son manque de confiance dans le Premier ministre qui, selon lui, en coulisses et en silence, s’apprête à accepter les conditions pour créer un Etat palestinien. »Je pense qu’en ce moment il y a une entente silencieuse entre Trump, Biden et Bibi. Il ne faudra pas être surpris si vers la fin du mandat de Biden, un débat est organisé au sein du conseil de sécurité sur un Etat palestinien. 14 Etats voteront pour, les Etats-Unis s’abstiendront. Et alors, il pourra dire à Smotrich et Ben Gvir qu’il n’y peut rien, Trump dira que ce n’est pas de son fait et la voie vers un accord avec l’Arabie Saoudite sera tracée ».

Concernant l’avenir de la Bande de Gaza, pour Liberman, Tsahal doit se retirer de toute la Bande de Gaza, y compris l’axe Philadelphie: »Le Hamas ne va pas devenir le mouvement La Paix maintenant, il va se renforcer et se reconstruire. Nous devons sortir de Gaza et fermer tous les points de passage. Qu’ils s’étouffent avec Philadelphie ».

Il ajoute: »Tsahal doit conserver une liberté d’action totale. Laisser des soldats sur l’axe Philadelphie c’est en faire des cibles. A la moindre roquette, il faudra entrer. Si nous observons un renforcement, nous entrerons ».