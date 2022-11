Le championnat Iron Man Israël-Moyen-Orient a été lancé vendredi dernier à Tibériade avec la participation de 2500 concurrents, dont 800 concurrents internationaux de 58 pays, dont : les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, l’Ukraine, l’Allemagne, l’Angleterre, les États-Unis et Israël. La pluie battante n’aura pas découragé les courageux sportifs venus se mesurer à l’une des plus difficiles compétitions sportives.

D’une distance totale de 226 kilomètres, une compétition Ironman est une course multi-disciplinaire consistant à enchaîner 3,8 km de natation, 180,2 km de vélo puis un marathon (42,195 km).

Dans le cadre de l’événement à Tibériade, il y avait deux courses : une course longue distance qui comprenait une natation de 3,8 km dans le lac de Tibériade, une balade à vélo de 180 km et un marathon de 42,2 km.

La seconde est la course Iron Man de 70,3 km qui comprend 1,8 km de natation dans le lac de Tibériade, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied.

Plus de 800 Israéliens et 400 concurrents internationaux ont concouru sur toute la distance, tandis que 1 500 Israéliens et 360 concurrents étrangers ont participé à la course de 70,3 km. Notamment, plus de 90 compétiteurs professionnels du monde entier se sont inscrits au concours.

La compétition a été organisée en Israël grâce à la participation de l’homme d’affaires et philanthrope Sylvan Adams, du ministère israélien de la Culture et des Sports, de la municipalité de Tibériade, du groupe Comtec, du Conseil régional de la vallée du Jourdain et de l’Association israélienne de triathlon.

Dans la catégorie Pro masculine, l’Allemand Patrick Lange a terminé à la première place et a remporté le titre de « Champion IRONMAN Israël-Moyen-Orient » après avoir terminé cette difficile compétition sur un record personnel de 07h42 ; Daniel Bækkegård du Danemark est deuxième du classement avec un temps total de 07h43,40′. La troisième place a été remportée par Gregory Barnaby d’Italie avec un temps total de 07h47,02′. Le triathlète senior israélien Dan Alterman a terminé la compétition complète en un temps total de 08h54,18′.

Dans la catégorie Pro féminine, la Britannique Ruth Astle a terminé à la première place et a reçu le titre de « Championne IRONMAN Israël-Moyen-Orient » après avoir terminé en 08h41,13′ ; l’Allemande Daniela Bleymehl d’Allemagne est sur la deuxième marche du podium avec un temps total de 08h50,13′; Barbara Riveros d’Australie est à la troisième place avec un temps total de 08h55,49′.

Sylvan Adams a conclu cet événement sportif exceptionnel: « Avoir le championnat Iron Man Israël-Moyen-Orient ici en Israël, sur les magnifiques rives du lac de Tibériade, avec des coureurs du monde entier et de la région, est un véritable témoignage de la capacité du sport à rassembler tous les peuples. Les amitiés construites aujourd’hui dureront toute une vie. Ce n’est qu’un événement sportif international que nous apportons en Israël, et nous espérons en avoir beaucoup d’autres à l’avenir. »