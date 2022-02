Cette nuit, l’armée russe a entamé l’invasion de l’Ukraine. Mettant ses menaces à exécution, Vladimir Poutine a donné l’ordre à ses troupes d’attaquer l’Ukraine. Aux opérations russes, s’ajoutent celle plus au nord de la Biélorussie, Etat satellite de Moscou, dont la frontière est plus proche de la capitale ukrainienne.

Les habitants qui vivent à quelques kilomètres de la frontière font état de routes hyper encombrées, des gens qui courent dans les rues, et tous se demandent quel sort leur sera réservé.

A Kiev, on signale des bombardements et les sirènes ont retenti et la panique est palpable.

Le grand Rabbin de Kiev, Yonatan Binyamin Markovitch, témoigne de la fumée que l’on voit dans le ciel de la capitale. »La communauté commence à se rassembler dans les synagogues ».

Le Rabbin de Lviv, quant à lui, fait état de l’angoisse qui règne : »Il n’y a plus de téléphone, bientôt Internet tombera aussi. Les gens tremblent ici ».

Sur la radio israélienne, 103FM, ce matin, le Rav Ilan Cohen, responsable du Ihoud Hatzala à Kiev, témoignait de la situation : « Nous avons entendu de grosses explosions, pour le moment il a été décidé de ne pas quitter les lieux et d’attendre de voir comment les choses vont évoluer. Nous avons mis au point plusieurs plans d’évacuation notamment vers des hôtels dans des régions plus éloignées. Il faut savoir qu’un certain nombre de Juifs ici ne savent pas où aller ». Le Rav Cohen a envoyé sa famille en Israël, il y a quelques jours, mais il a décidé de rester. »Nous nous organisons en état d’urgence. Nous avons des gardes autour des principaux bâtiments de la communauté juive ».

Sur Galei Tsahal, un Juif vivant à quelques kilomètres de la frontière, a fait part de son désarroi : »Nous n’avons pas où aller. Israël nous a, certes, appelé à venir, mais comment abandonner toute ma famille, ma mère, l’Ukraine est ma patrie, je suis Juif mais je suis né ici ».

L’ambassade d’Israël à Kiev appelle les Israéliens sur le territoire ukrainien, à rejoindre par leurs propres moyens la frontière avec la Pologne afin de procéder à leur évacuation depuis ce pays. Pour ceux qui ne pourraient pas le faire, ils sont invités à rejoindre l’ambassade qui s’est exilée à Lviv pour recevoir de l’aide et des documents de voyage.