A la demande du ministre des Finances, Betsalel Smotrich, une commission chargée d’étudier les dépenses futures de l’armée, a été mise en place après le 7 octobre.

Cette commission était dirigée par Yaakov Nagel et composée de 12 membres choisis par le ministre des Finances Smotrich, le ministre de la Défense de l’époque Gallant et le Premier ministre Netanyahou. Une fois nommée, la commission a travaillé de manière totalement indépendante.

La commission a remis ses conclusions ce lundi au Premier ministre, au ministre des Finances et au ministre de la Défense. Elle y formule plusieurs recommandations.

Passer d’une approche de »défense » à une approche de »prévention » tout en renforçant les capacités de réponse immédiate et parfois même disproportionnée, ainsi qu’en créant une préparation à la guerre préventive et aux frappes préventives. Il est également écrit qu’à la lumière des événements du 7 octobre, il faut procéder à une « gestion des risques », c’est-à-dire prendre la marge d’erreur minimale autorisée dans n’importe quel secteur, et qu’il n’est pas possible de se fier uniquement aux alertes des services de renseignement

La commission recommande, par ailleurs, de revoir l’organisation entre l’échelon politique et l’échelon militaire estimant que le premier n’a pas suffisamment de poids. Son influence se concentre sur des domaines très limités, dans des domaines convenus à l’avance et à des stades tardifs où elle est déjà marginale. La commission souligne qu’il est difficile pour l’échelon politique mais aussi pour le conseil de sécurité nationale de s’opposer aux plans présentés en l’absence d’outils adaptés.

La menace centrale pour la sécurité d’Israël est l’Iran, c’est ce que souligne la commission Nagel. L’élection du président Trump crée, pour la première fois, le potentiel pour « un changement fondamental et un traitement visant à éliminer ou à réduire considérablement la menace iranienne », estime la commission.

Le budget de l’armée doit être augmenté de 133 milliards de shekels sur 10 ans. La commission recommande l’augmentation de 6 à 15 milliards de shekels par an et précise que cette évaluation est largement inférieure à ce que réclame l’armée elle-même, mais selon l’étude entreprise par la commission, cette somme doit suffire à affronter tous les défis et les changements qui s’imposent à Tsahal.

Une part importante de l’augmentation du budget est destinée à l’expansion militaire, aux achats et aux besoins de défense, mais une part importante (environ 6 milliards de shekels par an en moyenne) est consacrée aux questions de ressources telles que l’amélioration des conditions des militaires de carrière et l’augmentation des effectifs militaires.

Le rapport souligne que »la catastrophe du 7 octobre n’est pas survenue à cause d’un manque de budget, ni à cause de la taille de l’armée », mais ajoute que »la longue guerre a accentué les besoins et les lacunes et a présenté des problèmes qui ne pouvaient être ignorés ».

La commission insiste sur la nécessité désormais d’augmenter les effectifs de l’armée, sans citer explicitement une population ou une autre.

Elle conseille, par ailleurs, d’augmenter la durée du service obligatoire à 36 mois comme le demande Tsahal.

Une autre recommandation comprend la mise en place de »militaires de carrière à court terme » visant à réduire la charge pesant sur les réservistes et à économiser de l’argent (selon les données du conseiller financier du chef d’Etat-major présentées cette année, un militaire de carrière coûte à l’armée israélienne moins de la moitié du salaire moyen d’un soldat réserviste). Plusieurs des recommandations concernent le salaire et les retraites des militaires de carrière afin que ces derniers ne soient pas lésés tout en permettant à l’Etat de faire des économies.

Lors de la remise de ce rapport, le Premier ministre Netanyahou a déclaré: »Je tiens à remercier les membres de la commission et vous-même, Yaakov Nagel, pour le travail considérable et important accompli pour la sécurité d’Israël. Nous sommes en plein bouleversement de la situation au Moyen-Orient. Nous savons depuis des années que l’Iran représente notre plus grande menace, directement et par l’intermédiaire de ses mandataires. Bien sûr, nous avons pris soin de frapper très fort cet axe. Mais nous avons été témoins du fait que a) ce phénomène existe toujours et b) des forces supplémentaires sont entrées en jeu, et nous devons toujours être préparés à ce qui peut arriver. Le travail que vous avez fait nous prépare à ce qui peut arriver, de près ou de loin, en examinant la question de l’armement et de l’indépendance d’Israël à cet égard. Nous allons étudier ce rapport et nous en servir pour prendre des décisions ».