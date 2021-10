La commission de planification autorise des constructions en Judée-Samarie

La haute-commission de planification de l’Administration civile s’est réunie mercredi et a autorisé la planification de 3.130 unités de logement pour des Juifs en Judée-Samarie. C’est la première fois que cette commission se réunissait depuis l’entrée en fonction du gouvernement Benett-Lapid. Il s’agit d’un pas dans la bonne direction mais il s’agit du début d’un long processus par étapes qui devra affronter et vaincre l’opposition exprimée par l’Administration Biden.

Cette opposition est très forte et s’est exprimée à la fois dans un communiqué incisif du State Department qui parlait d’une « vive inquiétude » et lors d’un entretien téléphonique tendu entre le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et le ministre de la Défense Benny Gantz. Blinken a notamment exigé de Benny Gantz que les Américains attendent d’Israël « de prendre en compte de manière plus sérieuse la position des Etats-Unis concernant les implantations juives ». Le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan a réagi à ces pressions et a écrit « qu’un gouvernement qui a un minimum d’honneur national se doit de remettre à sa place le State Department et faire comprendre aux responsables américains que le mandat turc et l’empire ottoman ont disparu ».

Ces annonces de construction ont également suscité des piques entre le Parti travailliste et Bleu-Blanc. Meirav Michaeli a publié un communiqué disant : « Celui qui fait des déclarations politiques irresponsables ayant des retombées internationales, sans aucune coordination et aucune préparation, et qui autorise la construction de 3.000 unités de logements en Judée-Samarie, ne pourra plus dire qu’il est le nouveau Rabin ». Le parti Bleu-Blanc a répondu : « Que celle qui appelle au refus de servir dans Tsahal ne nous fasse pas la leçon sur ce qu’est la responsabilité politique et sécuritaire ». La ministre Penina Tamano-Shatta (Bleu-Blanc) a rappelé à Meirav Michaeli que le Parti travailliste d’antan construisait beaucoup en Judée-Samarie.

La commission se réunira une nouvelle fois dimanche pour autoriser la planification de 1.300 logements pour des Arabes des zones C de Judée-Samarie.

Photo Serge Attal / Flash 90