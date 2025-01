Les dates de la comédie musicale »C’est moi » (Zé Ani) écrite par Maor Zaguri et basée sur les chansons d’Eyal Golan ont été déprogrammées pour les prochains mois.

A l’origine de cette décision, le boycott dont fait l’objet Eyal Golan après de nouvelles révélations dans l’affaire de proxénétisme pour laquelle son père avait été condamné à deux ans de prison et dans laquelle le chanteur avait été soupçonné mais relaxé par manque de preuves.

Une des victimes, Taisia Zamolowski, a récemment témoigné à la télévision israélienne. Elle a accusé Golan, son père et leurs associés d’avoir profité de la notoriété du chanteur pour attirer des filles mineures et les forcer à avoir des relations sexuelles. Zamolowski accuse directement Golan de l’avoir violée et raconte l’avoir été à plusieurs reprises également par le père de Golan et certains de leurs associés.

Suite à la publication de ce témoignage, plusieurs municipalités ont annulé les concerts qu’Eyal Golan devait donner et désormais c’est donc la tournée de la comédie musicale basée sur ses chansons qui doit être stoppée et ce malgré un grand succès auprès du public et le fait que Golan lui-même n’y figure pas.

Le producteur, Doron Mor, explique: »La tournée n’est pas arrêtée définitivement. Nous faisons une pause jusqu’à ce que la situation se calme. Des dizaines de représentation ont été annulées et nous avons donc décidé de suspendre la tournée pendant trois ou quatre mois le temps d’y voir plus clair. Le salaire de beaucoup d’acteurs et des membres de l’équipe artistique et technique va être sérieusement impacté. Je tiens à préciser que la comédie musicale n’a rien à voir avec l’histoire de la vie d’Eyal Golan, ce sont uniquement ses chansons qui y sont reprises mais nous ne pouvons pas ignorer l’air du temps ».