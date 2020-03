Face aux tractations honteuses entre Bleu-Blanc et les partis de la Liste arabe unifiée, Elihaï Ben Ishaï exprime sa colère. Elle est légitime et hautement compréhensible. Sa soeur Ruthy Fogel hy »d, son beau-frère Oudy Fogel hy »d et trois de leurs enfants ont été assassinés à Itamar par un terroriste que les députés de la Liste arabe considèrent comme un héros.

Elihaï Ben Ishaï a lancé une campagne de protestation auprès de certains députés Bleu-Blanc et Israël Beiteinou afin de les exhorter à s’opposer à cette démarche immorale. Il a commencé par le domicile de la députée Orit Farkash-Cohen (Bleu-Blanc) à Jérusalem. Cette dernière n’étant pas chez elle ou ayant refusé de lui ouvrir la porte, il lui a laissé un message dans sa boîte aux lettres.

Le jeune homme est écoeuré par ce qui se passe: « Je ne peux pas me taire. Le sang de victimes crie depuis la terre. Je pars pour un campagne auprès des députés pour leur demander de ne pas se prêter à la formation d’un gouvernement soutenu par ceux qui soutiennent le terrorisme. Il s’agit d’une ligne rouge ».

Il précise que sa démarche n’est pas politique mais qu’elle se base sur les valeurs élémentaires de la morale juive: on ne collabore pas avec nos ennemis. Il espère que sa demande sera entendue par des députés qui en leur for intérieur se démarquent de ce qui est en train de se passer mais qui restent encore silencieux. « Tout comme moi qui rompt mon silence aujourd’hui je leur demande de rompre le leur » dit-il.

Elihaï est accompagné dans sa démarche par Inbal Gilmor-Ratz dont le mari avait été assassiné lors d’un attentat à Jérusalem en l’an 2000.

Vidéo:

Photo Hadas Parush / Flash 90