La colère de Léah Goldin

Leah Goldin est en colère. La maman de Hadar hy »d, dont la dépouille est retenue par le Hamas depuis 2014 se dit « extrêmement déçue » par le gouvernement et le Premier ministre qui « prétendaient amener le changement mais font exactement la même chose que les précédents ». Sur les ondes de 103FM, Leah Goldin est très sévère : « Je suis très inquiète car j’attendais beaucoup de Benett mais il s’avère qu’il est encore pire que Netanyahou. L’outrage dépasse toutes les bornes et c’est une cruelle déception », accuse Leah Goldin qui voit que les pourparlers indirects pour une trêve avec le Hamas se déroulent sans une nouvelle fois que le gouvernement n’évoque la restitution des soldats et la libération des otages contrairement aux engagements pris. « Il a posé les photos des deux soldats derrière lui dans son bureau pour faire croire à tout le monde, mais il ne fait rien pour les faire revenir », accuse-t-elle avec colère.

Leah Goldin raconte qu’après l’Opération « Gardiens des Murailles, elle et son mari Sim’ha avaient rencontré Naftali Benett et avaient exposé diverses pistes opérationnelles afin de ramener la dépouille de leur fils ainsi que celle d’Oron Shaoul hy »d. Mais sans suite. « Toutes les portes se ferment », a-t-elle regretté.

Elle a également évoqué la récente opération du Mossad pour tenter de recueillir des informations sur Ron Arad et s’est demandé pourquoi Tsahal n’a jamais tenté quoi que ce soit sur le plan militaire.

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90