Nitza Shemoueli, la mère du garde-frontières très gravement blessé a exprimé lundi sa colère dans les médias israéliens. Colère parce qu’elle ne comprend pas pourquoi on a envoyé son fils et ses camarades à la frontière sans leur donner l’ordre de tirer sur les terroristes. Colère aussi parce qu’à part le commandant de la police Yaakov Shabbtaï, personne n’est venu à l’hôpital ou au domicile de la famille, ni de la hiérarchie de Tsahal ni du gouvernement, pour exprimer leur solidarité.

Colère aussi contre le Premier ministre Naftali Benett qui a appelé le père du garde-frontières et lui a demandé… »Comment va Yossi? » !!! (Yossi est le prénom du père du garde-frontières). Le Premier ministre ne savait même pas dans quel hôpital se trouve le blessé. « Une véritable honte » s’indigne Nitza Shemoueli qui a eu des mots très durs envers le Premier ministre lui interdisant même de se rendre à l’hôpital voir son fils ni de l’appeler pour présenter des excuses pour sa bévue. Par contre, Nitza Shemoueli a loué l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a appelé dans la nuit et a eu selon elle des mots très justes, avec beaucoup d’émotion dans la voix et qui était au courant de tous les détails concernant ce drame.

Sur chaque média, la maman du garde-frontière a supplié la population d’Israël a continuer à prier pour la guérison de Bar-El bar Nitza. « Nous espérons un grand miracle », a dit la maman angoissée.

Bar-El a subi plusieurs opérations, à l’oeil et dans le cerveau.

