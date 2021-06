Les députés de la Knesset sont restés éveillés presque toute la nuit pour débattre d’une série de propositions de lois. Parmi les mesures que la coalition a réussi à faire passer, l’élargissement de la Loi « norvégienne » qui permet à des ministres de démissionner de leur poste de députés afin de faire entrer de nouveaux députés de leur parti à la Knesset, et la loi reconfirmant le poste de Premier ministre alternatif.

Il faut se rappeler ce que disaient les ténors de l’actuelle majorité à propos de ces deux lois, il y a à peine une année :

Yaïr Lapid (Yesh Atid) – 27 mai 2020 : « Voilà la première loi que vous avez mis sur la table ! Encore des bureaux, encore des chauffeurs, encore des budgets, encore des jobs pour les copains (…) Vous-êtes vous demandé d’où vient l’argent ? Il vient des salariés. des indépendants, des contribuables, tous ces Israéliens que vous ne voyez même pas à un mètre de distance. Vous ne voyez pas d’êtres humains mais des bancomats! (…) Il est intéressant que vous appeliez cela ‘Loi norvégienne’. Ca donne une impression de fraîcheur, de scandinave. Mais en Norvège, il n’y a que dix-neuf ministres, pas besoin davantage (…) On en a assez de votre corruption, assez de votre capitulation, assez du fait que vous ne pensez qu’à vous-même ! Vous n’êtes qu’une bande de gens déconnectés….

Yaïr Lapid – 16 juin 2020 : « Au milieu de la nuit, comme des voleurs, la coalition (Netanyahou) a fait voter la ‘loi des jobs’ norvégienne. Cent-dix millions de shekels pour la proche des copains et en plus une voiture Audi 8 pour le Premier ministre alternatif. Le cinquième gouvernement Netanyahou bat tous les records de déconnexion et d’aveuglement. Au lieu d’allocations pour les chômeurs et des aides pour les indépendants on gaspille l’argent public pour des jobs… »

Naftali Benett (Yamina) : « Un gouvernement adipeux et hypertrophié qui passe son temps à des cocktails au lieu de s’occuper du Corona ».

Nitzan Horovitz (Meretz) – 15 juin 2020 : « Le cap nerveux à la Knesset a franchi un nouveau record avec la loi norvégienne, une combine qui coûte des millions pour des jobs dans ce gouvernement surgonflé ».

Meirav Michaeli (Parti travailliste) – 27 mai 2020: « J’ai voté contre la Loi norvégienne. Lorsqu’on coupe des budgets pour le Bitoua’h Leoumi et l’agence pour l’Emploi afin de financer un gouvernement surgonflé on ne fait pas passer une loi qui va entraîner encore des dépenses pour les députés » En 2017, la députée avait déclaré : « Cette Loi norvégienne n’est pas ‘blonde aux yeux bleus’ mais c’est une loi hideuse, pas sérieuse et superficielle produite par Binyamin Netanyahou ».

Il faut rappeler que la Loi norvégienne adoptée par la Knesset en 2020 sous le gouvernement Netanyahou prévoyait la possibilité de faire entrer 13 nouveaux députés. La loi votée dans le nuit lundi à mardi l’élargit de manière significative : chaque parti disposant de six ministres pourra en faire démissionner trois et faire entrer trois nouveaux députés à la Knesset, un parti disposant jusqu’à neuf députés pourra en faire entrer quatre, et à partir de neuf députés et plus, cinq ministres pourront démissionner pour faire entrer cinq nouveaux députés. A titre d’exemple, le parti Yesh Atid, qui avait été plus virulent contre cette loi, avec ses dix-sept députés, pourrait en théorie faire démissionner cinq ministres de la Knesset et faire entrer cinq nouveaux députés.

Yoav Kich épingle virulemment Yaïr Lapid

Le député Yoav Kich du Likoud a très durement interpellé le président de Yesh Atid après le vote d’élargissement de la Loi norvégienne : « Je suis monté à la tribune pour regarder Monsieur le Premier ministre alternatif Yaïr Lapid dans les yeux et lui dire de la manière la plus claire : ‘Vous êtes un hypocrite, vous êtes corrompu, vous êtes un menteur, après ce que vous aviez dit contre la Loi norvégienne, vous adoptez aujourd’hui le double, tout cela parce que vous étiez dans l’opposition (…) Monsieur le Premier ministre alternatif Yaïr Lapid, vous étiez insurgé contre le concept même de ‘Premier ministre alternatif’, vous l’aviez qualifié de ‘corruption’, de ‘deal entre voleurs’, alors comment avez-vous le toupet d’être assis là sur ce siège ?!!! Vous êtes l’as des corrompus ! »

