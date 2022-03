Le site d’information israélien Walla! a dévoilé que le Premier ministre, Naftali Bennett et le Premier ministre par rotation, Yaïr Lapid, ont proposé aux chefs des partis de la coalition un stage en Irlande, à Belfast.

Au menu : apprendre des Irlandais comment résoudre un conflit. L’Irlande qui a été secouée par une guerre civile est parvenue à apaiser les esprits en son sein à la fin des années 90.

Signe des relations orageuses qui règnent sur les bancs de la coalition, les deux chefs du gouvernement ont estimé que la coalition devait s’en inspirer. Selon des responsables de la coalition, l’objectif est d’obtenir »des outils pratiques de médiation et de résolution des conflits et des querelles. La coalition est très complexe et pour tenir, elle est constamment en négociations. Nous pouvons apprendre des processus de l’Irlande pour le quotidien de la coalition ».

Le séminaire se déroulerait au début de mois de mai et serait financé par l’Institut des stratégies de négociations de l’université d’Harvard, aux Etats-Unis.

Pour le moment, il ne s’agit encore que d’un projet. Les chefs des partis de la coalition ont bien reçu la proposition mais n’ont pas encore confirmé leur participation. Par ailleurs, ce voyage d’études ne pourra se réaliser sans l’aval du conseiller juridique de la Knesset.