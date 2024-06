La semaine dernière, certains députés du Likoud se sont confrontés à Benyamin Netanyahou, le contraignant à retirer un projet de loi sur la nomination des rabbins.

Ce matin (dimanche) en conseil des ministres, le Premier ministre a littéralement tapé du poing sur la table et exigé de ses ministres qu’ils ne le menacent pas.

Il y a quelques jours, Binyamin Netanyahou, avait dû publier une vidéo dans laquelle il appelait tous ses partenaires de la coalition à prendre conscience de l’importance du moment et à se placer au-dessus des querelles partisanes et des intérêts secondaires pour se consacrer à la guerre de survie d’Israël.

La coalition de Bibi est-elle en péril ?

L’analyse de Myriam Shermer