Les réactions très nombreuses n’ont pas tardé après l’annonce de la signature d’un accord de gouvernement d’union. En voici quelques unes:

Yariv Levin (Likoud): « Un gouvernement d’union nationale est la chose naturelle et logique qui s’impose aujourd’hui. Nous avons besoin d’union pour nous mesurer à tous les défis économiques et sanitaires du pays ». Le ministre a rajouté que la question de la souveraineté sera aussi l’une des priorités de ce gouvernement.

Zeev Elkin (Likoud): « Je félicite le Premier ministre qui a mené ces négociations avec détermination en vue de former un gouvernement large d’union nationale, nécessaire à l’heure actuelle. Mes félicitations aussi au chef des négociateur. mon ami Yariv Levin et à tous ceux qui ont travaillé en profondeur pour le bien du Likoud et de l’Etat d’Israël ».

Yoaz Hendel (Derekh Erets): « A la veille de Yom Hashoah, cet accord nous permet de mettre les choses en en perspective et comprendre la chance et le mérite que nous avons de pouvoir faire grandir nos enfants dans un pays souverain et indépendant. ‘Plus jamais cela!’ ne doit pas seulement être la réponse de l’Etat d’Israël à ses ennemis de l’extérieur mais aussi au risque intérieur de guerre fratricide. Depuis le début j’était d’avis qu’il fallait former un gouvernement d’union(…)Je suis fier d’avoir été parmi ceux qui ont pris part à l’édification d’un tel gouvernement. Toute autre option aurait été mauvaise pour le pays ».

Yaïr Lapid (Yesh Atid – futur chef de l’opposition): « Ainsi, le fameux compromis sur la question de la commission de nomination des juges est que Bibi a choisi tous ses membres! Gantz et Ashkenazy ont accepté de céder à un inculpé de nommer des juges qui devront traiter de ses dossiers! Il n’y a pas de limite à la honte! »

Ofer Shelah (Yesh Atid): « Un contrôle absolu de Binyamin Netanyahou sur la nomination des juges, sur la législation, la commission de la Knesset et bien-entendu, la souveraineté quand il le désirera. Aucun poste pour Bleu-Blanc pour ce qui touche au Corona, 34 ministres, saucissonnage des ministères de la Défense et des Affaires étrangères, Loi norvégienne etc. : « Benny Gantz et Gaby Ashkenazy, jusqu’où l’opprobre vous a-t-il menés? »

Nitzan Horowitz (Meretz): « Le cadeau de Bibi et Gantz aux citoyens d’Israël au sein de cette crise économique et gigantesque: le plus grand gouvernement depuis la création de l’Etat, 34 ministres, des ministères hypertrophiés dans le seul but de faire des combines de corruption. Merci à vous, vraiment merci du fond du coeur! »

Ayman Oudeh (Liste arabe unifiée): « Il s’agit d’un gouvernement de capitulation de Benny Gantz face à Binyamin Netanyahou et une gifle à la majorité des citoyens de ce pays qui a trois reprises ont dit dans les urnes qu’ils voulaient se débarrasser de Binyamin Netanyahou. Gantz n’a pas été assez courageux pour gagner et a choisi de légitimer la souveraineté le racisme et la corruption ».

Avigdor Lieberman (Israël Beiteinou): « Je félicite la signature de cet accord même si ce n’était le gouvernement d’union dont les citoyens rêvaient mais c’est l’exigence du moment. Il s’agit d’un nouveau gouvernement Netanyahou-orthodoxes-messianistes avec une feuille de vigne sur laquelle figurent deux ‘falafels’ (référence aux grades militaires de Benny Gantz et Gaby Ashkenazy). Israël Beiteinou sera une opposition constructive. Si le gouvernement agit comme il se doit sur le plan de la politique étrangère, de l’économie et du Corona, nous le soutiendrons du dehors… ». (Avigdor Lieberman s’était une nouvelle fois trompé dans ses pronostics en assurant dimanche à Benny Gantz que Binyamin Netanyahou ne signerait pas d’accord et qu’il voulait à tout prix de nouvelles élections).

Photo GPO