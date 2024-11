Pour la cinquième année consécutive, le festival du cinéma de Samarie ouvrira le 9 décembre au He’hal Hatarbout d’Ariel pour une durée de quatre jours. Il se tiendra dans 20 endroits différents de la région et plus de 70 films y seront présentés.

Pour Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie: ”La Samarie est en voie de devenir une puissance culturelle, l’un des festivals du cinéma les plus riches et les plus variés du pays”.

Le festival présentera des œuvres qui concourront dans 3 catégories : un film documentaire israélien, un court métrage israélien et un court métrage international, avec la participation de films de 16 pays dont l’Iran, l’Irak et la Turquie. Parallèlement, au cours de la semaine, une variété de longs métrages d’Israël et du monde entier seront projetés, ainsi que des films d’animation, des films pour toute la famille, des classiques et des films expérimentaux.

La directrice du festival, Esther Sillam Allouche a déclaré : ”Le festival contribuera beaucoup au renforcement du pluralisme multiculturel en Israël. Le but de l’événement est de créer un lieu de refuge et d’accueil et d’arrêter, ne serait-ce que pour un instant, la grande tension dans laquelle nous vivons tous à travers une variété de films sélectionnés en Israël et dans le monde”.

Un hommage sera rendu à Haïm Topol, acteur et chanteur israélien, décédé le 8 mars 2023.