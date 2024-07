Me Déborah Abitbol, juriste internationale commente la décision de la CIJ de considérer comme illégale la présence israélienne en Judée Samarie, Gaza et Jérusalem-est: ”La CIJ considère le peuple palestinien comme une entité qui doit s’autodéterminer sur une terre et pour la Cour internationale, cette terre doit être la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-est. Il y a là une véritable politisation du juridique!”.