Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s’est entretenu samedi à Pékin avec son homologue iranien Seyyed Abbas Araghchi. Au cours de la réunion, il s’est engagé à ‘promouvoir davantage la mise en œuvre du plan de coopération global Chine-Iran’.

Wang Yi, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a déclaré que ‘la rencontre fructueuse entre les deux chefs d’Etat lors du 16e sommet des BRICS (groupe de neuf pays qui se réunissent en sommets annuels : le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Iran, l’Egypte, les Emirats arabes unis et l’Ethiopie), qui s’est tenu du 22 au 24 octobre 2024 à Kazan en Russie, ‘avait fourni une orientation stratégique pour l’approfondissement des relations sino-iraniennes’.

Sur la question nucléaire iranienne, Wang Yi a souligné que la Chine défendait toujours une résolution politique et diplomatique et respectait le Plan d’action global commun (JCPOA)*, s’opposait aux sanctions et aux pressions à chaque occasion et ‘soutenait fermement l’Iran dans la sauvegarde de ses droits et intérêts légitimes’. Il a également appelé toutes les parties concernées à ‘jouer un rôle constructif dans la reprise du dialogue et des négociations’.

*Le JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), également connu sous le nom d’accord nucléaire iranien, vise à limiter le programme nucléaire iranien en échange d’un allègement des sanctions et d’autres dispositions. L’accord a été finalisé à Vienne le 14 juillet 2015 entre l’Iran et les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies – la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis – plus l’Allemagne, avec l’Union européenne.