La chanson « New Day Will Rise », qui représentera Israël au prochain concours Eurovision de la chanson, a été officiellement dévoilée dimanche soir sur la chaîne Kan 11. Cette présentation s’est déroulée en présence de la compositrice Keren Peles et de l’interprète Yuval Rafael, survivante du Festival Nova.

Sélectionnée à l’unanimité par un comité de professionnels, la chanson, qui porte sur le thème de la résilience et de la capacité à se reconstruire après l’épreuve, intègre des paroles en anglais, en français et en hébreu, dont des vers issus du « Cantique des Cantiques ».

« Je suis extrêmement fière de représenter notre pays avec cette chanson, particulièrement en ces temps difficiles », a déclaré Yuval Rafael, visiblement émue. « Pour moi, elle symbolise la guérison dont nous avons tous besoin et porte l’optimisme pour l’avenir. Elle parle de notre force collective, de notre espoir partagé, du soutien mutuel et de l’amour qui unit notre peuple. Ensemble, nous pleurons, nous souffrons et nous guérissons. Un nouveau jour se lèvera et, espérons-le, ce sera le plus beau que notre pays ait jamais connu. »

Le clip officiel, réalisé par Ofir Peretz, met en scène un groupe de jeunes entreprenant un voyage à travers la nature, entre ciel et terre, en quête de paix, d’amour et d’espoir. Selon la Israel Broadcasting Corporation, « le clip exprime, à travers de petits moments de connexion, le cheminement de la douleur vers l’espoir ».

Les demi-finales de l’Eurovision sont programmées pour les 13 et 15 mai, suivies de la grande finale le 17 mai. Depuis son lancement, la chanson israélienne a grimpé à la troisième position des classements des bookmakers.