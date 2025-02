L’Islande va bientôt déterminer qui la représentera pour le concours de l’Eurovision 2025 et c’est le groupe Vaeb qui est le favori.

Ce dernier est arrivé en finale avec sa chanson Roà, qui serait celle qu’il interpréterait sur la scène de l’Eurovision s’il était désigné comme le représentant de l’Islande.

Seulement voilà, la chanson ou du moins son refrain ressemble à s’y méprendre à la chanson israélienne »Hatounat Hashana » d’Eyal Golan et Itay Lévy sortie il y a 7 ans.

L’auteur de cette chanson, Ofir Cohen, a déclaré sur Mako: »Je suis obligé de dire que le refrain est exactement le même. Au début, je pensais qu’ils avaient juste repris un passage qui rappelait notre chanson, ça encore… mais là c’est la même chanson, la même tonalité, la même modélisation. Je crois que je sais d’où ils l’ont copiée: il y a un an la chanson était au Festigal et on a fait une nouvelle mise en scène ».

Les membres du groupe Vaeb se défendent et prétendent ne pas avoir eu connaissance de la chanson d’Ofir Cohen auparavant: »C’est marrant, nous avons entendu mais en fait nous n’avons jamais écouté de musique israélienne. Cela arrive chaque année à l’Eurovision, mais selon nous les deux chansons sont totalement différentes ».

Cohen n’accepte pas cette ligne de défense: »Dire qu’ils n’ont jamais entendu de musique israélienne c’est se moquer du monde. A l’époque de YouTube et Spotify, en appuyant sur un bouton je peux entendre les tops 10 du Maroc, de l’Algérie, de la Turquie, de n’importe quel endroit sur la planète ».

Ofir Cohen annonce qu’il va engager des poursuites judiciaires pour plagiat: »Je ne cherche pas la guerre, je souhaite un arrangement. Il y a des règles précises. Si je prenais la création de quelqu’un et que je la copiais sans autorisation, je m’exposerais aussi à des poursuites. Il y a des règles très claires ».