Le 19 décembre prochain, un concert hommage à Charles Aznavour sera donné. Les organisateurs de cet événement ont décidé que cette soirée serait aussi l’occasion de mettre en avant un jeune talent: Jordan Wey.

LPH a voulu en savoir un peu plus sur cet artiste montant.

Le P’tit Hebdo: Jordan, comment est né chez vous la passion de la musique?

Jordan Wey: Je dirais que c’est de famille! Mon père est un musicien et chanteur et Dany Brillant est un de mes cousins éloignés. A cinq ans déjà j’étais derrière un piano. Pourtant, je n’ai pas tout de suite investi le monde de la musique. J’ai fait des études en France avant de faire mon alya. A 21 ans, je me suis engagé dans Tsahal. Après mes deux ans et demi de service, j’ai voulu travailler dans le domaine où j’étais diplômé mais sans succès. Aujourd’hui, je gère une équipe qui s’occupe de la sécurité au ministère de la justice.

Lph: Et la musique dans tout ça?

J.W.: La musique ne m’a jamais quitté même si je n’y consacrais pas tout mon temps. Depuis peu, j’ai commencé à composer les paroles de chansons. J’aime écrire pour moi et cela me permet de grandir dans le milieu de la musique. Je compose donc mes propres chansons que j’interprète sur scène.

Lph: Comment définissez-vous votre style?

J.W.: J’écris au présent mais pour le futur, j’aime parler d’amour, de la vie. J’écris en français mais une de mes compositions mélange le français et l’hébreu, parce que je veux toucher aussi un public israélien. Je revendique une musique populaire.

Lph: Est-ce difficile quand on est un jeune talent, de percer?

J.W.: Oui, on essuie beaucoup de critiques, de refus. Ma famille, mes amis et les nombreux commentaires encourageants que je reçois sur mes vidéos postées sur FaceBook, qui dépassent les 160000 vues, m’aident à persévérer. Dans l’ensemble, ce qui manque aux jeunes talents, c’est d’être soutenus par le milieu. Le monde artistique ne fait pas suffisamment preuve de solidarité. Les chanteurs bien installés ne veulent pas prendre de risque en prenant des jeunes pousses sous leurs ailes. C’est pourquoi, je suis très heureux que Béatrice Nakache m’ait proposé de venir chanter lors de la soirée hommage à Charles Azanavour.

Lph: Que nous préparez-vous pour cette soirée?

J.W.: Je chanterai en duo avec Rony Koïn, que je connais pour avoir déjà chanté avec lui sur certaines scènes israéliennes. Cette soirée est avant tout la possibilité de partager ma musique, ce qui compte le plus pour moi.

Concert hommage Charles Aznavour

Mer 19/12, 18h et 20h30, Théâtre Léo Model, Rehov Betsalel 11, Jérusalem

Réservations: 02-6788720